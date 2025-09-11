The Swiss voice in the world since 1935

Lagarde dice que la desinflación ha concluido y el BCE «todavía está en un buen lugar»

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves en rueda de prensa que «el proceso desinflacionario ha concluido» y que la entidad está en un buen lugar, por lo que deja entrever que no va a bajar más lo tipos de interés si la situación no cambia mucho.

El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo este jueves su tipo de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % por unanimidad, añadió Lagarde. EFE

