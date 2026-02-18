Lagarde planea dejar el BCE antes del fin de su mandato, según el Financial Times

2 minutos

Londres, 18 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tiene intención de dejar su cargo antes de que termine su mandato de ocho años en octubre de 2027, informó este miércoles el Financial Times (FT), que cita a una persona al tanto de la decisión.

Lagarde, quien se incorporó al BCE en noviembre de 2019 procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quiere dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril del próximo año, añade el periódico británico económico.

Según la fuente consultada por el rotativo, Lagarde quiere facilitar que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encuentren al nuevo dirigente de una de las instituciones más importantes de la Unión Europea (UE).

No obstante, el FT aclara que aún no está claro cuándo se producirá la salida de Lagarde.

«La presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato», declaró por su parte el BCE.

El español Hernández de Cos, entre los favoritos para sucederla

Los economistas europeos encuestados por el FT el pasado diciembre consideraron al exgobernador del banco central español Pablo Hernández de Cos y a su homólogo holandés, Klaas Knot, como los principales candidatos para convertirse en el próximo presidente del banco central de la eurozona.

Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, también ha manifestado su interés en el puesto.

Al parecer, Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato como presidente francés, lleva meses queriendo tener voz y voto en la elección del sucesor de Lagarde.

Las elecciones presidenciales francesas de abril del próximo año serán cruciales para la segunda economía más grande de la eurozona y para la UE en su conjunto.

La gestión de Lagarde al frente del BCE ha estado marcada por una serie de crisis, como la pandemia de Covid-19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el conflicto comercial con EE.UU.

Bajo su mandato, la inflación de la eurozona se disparó hasta cerca del 11 % a finales de 2022, debido a que los precios de la energía aumentaron tras el ataque de Rusia a Ucrania.

El nombramiento de Lagarde como presidenta del BCE se produjo después de que Macron y la entonces canciller alemana, Angela Merkel, llegaran a un acuerdo sorpresa en 2019, recuerda el FT. EFE

vg/llb