Lagarde pone a España y Portugal como ejemplo de bajos precios de la luz y crecimiento

Compartir

2 minutos

Bruselas, 22 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, puso este lunes como ejemplo a España y Portugal por sus inversiones en el ámbito de la energía con el objetivo de reducir el precio de la electricidad y el crecimiento económico que están registrando tras modificar su «mix» energético.

En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la francesa señaló que existe una «relación clara» entre las inversiones que estos dos países han realizado en el ámbito de la política energética y las tasas de crecimiento del PIB.

«Cuando miras el crecimiento (económico) en España o Portugal, por ejemplo, y miras el precio de la electricidad en estos países y el esfuerzo que han hecho para cambiar su mix energético, es bastante obvio que hay una correlación entre los dos», explicó, para después nombrar a su propio país, Francia, que cuenta con unos precios energéticos «decentes» gracias a sus inversiones en energía nuclear pero que no se traducen «necesariamente» en un mayor crecimiento del PIB.

Con respecto al primer trimestre de este año, la economía española se anotó un crecimiento del PIB del 0,6 %, el doble que Alemania y Italia (0,3 %), mientras que Francia registró una contracción del 0,1 %. El conjunto de la zona euro se contrajo un 0,2 %, pero este dato se da la vuelta hasta una expansión del 0,3 % si se descuenta la distorsión que ejerce la economía irlandesa.

En este contexto, la presidenta del BCE hizo este comentario al ser preguntada por las perspectivas de crecimiento en la eurozona, que el banco rebajó «ligeramente» en su última reunión para situar el crecimiento del PIB este año en el 0,8 % y en el 1,2 % y el 1,5 % en 2027 y 2028, respectivamente.

La francesa señaló que la revisión es pequeña pero que «se apreciaría tener mucho más» porque «con más crecimiento las cosas son más fáciles» en ámbitos como la creación de empleo, las decisiones de inversión de los agentes o la política monetaria de los bancos centrales.

En este contexto, la presidenta del banco emisor instó a tener en cuenta el efecto de las «políticas activas» en el ámbito de la energía para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y la consecuente «falta de soberanía».

«Es un área en la que los legisladores pueden jugar un papel para lograr un mayor crecimiento que sería útil en todos los frentes: empleos, inversiones, política monetaria e inflación», expresó. EFE

asa-lpc/jgb