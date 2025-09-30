The Swiss voice in the world since 1935
Lagarde reitera que el BCE está bien posicionado con los tipos en el 2 %

Fráncfort (Alemania), 30 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reiteró este martes que con los tipos de interés en el 2 % la entidad está «bien posicionada para responder si los riesgos de la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos» que amenacen el objetivo.

En la cuarta Conferencia de política monetaria internacional organizada por el Banco de Finlandia en Helsinki, Lagarde considera que «los riesgos para la inflación parecen bastante contenidos en ambas direcciones».

Lagarde dijo que la guerra comercial no crea nuevas presiones inflacionistas y por ello el BCE no tiene que afrontar una situación de estancamiento económico y aumento de la inflación.

«No podemos comprometernos a ninguna trayectoria futura de los tipos de interés, ya sea de acción o de inacción. Debemos permanecer ágiles y preparados para responder a los datos a medida que llegan», añadió Lagarde.

De este modo, Lagarde dejó entrever que el BCE considera que los tipos de interés son adecuados en este momento en el 2 % y que no es necesario modificarlos.

El euro, que se ha apreciado un 13 % frente al dólar desde comienzos de año, frena la inflación importada en la zona del euro, pero lastra el crecimiento. EFE

aia/fpa

