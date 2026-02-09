Lagarde respeta la decisión de Villeroy de Galhau de dejar su cargo en el Banco de Francia

Fráncfort (Alemania), 9 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, respeta la decisión personal de François Villeroy de Galhau de dejar su cargo como gobernador del Banco de Francia en junio, más un año antes de que concluya su mandato.

Lagarde dijo este lunes en un comunicado que Villeroy de Galhau dejará el Banco de Francia «después de 11 años de servicio leal y dedicado al bien común de Francia y Europa».

«El Consejo de Gobierno se ha beneficiado enormemente del realismo combinado con fuertes convicciones y visión europeas que siempre trae consigo», añadió Lagarde en un comunicado.

«Sus contribuciones amigables, de gran alcance, orientadas al trabajo en equipo, de buen humor y consistentemente bien articuladas enriquecieron nuestras discusiones», según la presidenta del BCE.

Villeroy de Galhau presidirá la Fundación Aprendices d’Auteuil, comprometida con la protección de la infancia.

Lagarde consideró que en la Fundación Aprendices d’Auteuil Villeroy de Galhau empleará sus talentos para el beneficio de gente joven y familias vulnerables mediante programas educacionales, sociales y de formación profesional. EFE

