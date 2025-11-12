Lagarde sustituirá a Powell al frente de dos reuniones bimestrales del BPI

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 12 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sustituirá a partir de mayo de 2026 al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al frente de dos reuniones que el Banco de Pagos Internacionales (BPI) celebra cada dos meses.

El BPI informó este miércoles de que su consejo de directores ha anunciado que Lagarde sustituirá a Powell como presidente de la Reunión de Economía Global (GEM, por sus siglas en inglés) y del Comité Consultivo Económico (ECC).

Los gobernadores y otros altos cargos de bancos centrales miembros del BPI se reúnen cada dos meses, por lo general en Basilea (Suiza), para examinar los acontecimientos más recientes, así como las perspectivas de la economía mundial y los mercados financieros.

La Reunión de Economía Global congrega a los gobernadores de 30 bancos centrales miembros del BPI de las principales economías avanzadas y economías de mercado emergentes, que conjuntamente representan aproximadamente cuatro quintos del producto interior bruto mundial (PIB) mundial.

El Comité Económico Consultivo (ECC) es un grupo formado por 19 miembros que presta apoyo a la labor de la GEM.

El nombramiento es por un período de tres años, añadió el BPI. EFE

aia/cg