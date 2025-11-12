Lagarde sustituirá a Powell al frente de dos reuniones bimestrales del BPI

Fráncfort (Alemania), 12 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sustituirá a partir de mayo de 2026 al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al frente de dos reuniones que el Banco de Pagos Internacionales (BPI) celebra cada dos meses.

El BPI informó este miércoles de que su consejo de directores ha anunciado que Lagarde sustituirá a Powell como presidente de la Reunión de Economía Global (GEM por sus siglas en inglés) y del Comité Consultivo Económico (ECC).

Los gobernadores y otros altos cargos de bancos centrales miembros del BPI se reúnen cada dos meses, por lo general en Basilea (Suiza), para examinar los acontecimientos más recientes, así como las perspectivas de la economía mundial y los mercados financieros.

La Reunión de Economía Global congrega a los gobernadores de 30 bancos centrales miembros del BPI de las principales economías avanzadas y economías de mercado emergentes, que conjuntamente representan aproximadamente cuatro quintos del producto interior bruto mundial (PIB) mundial.

El ECC es un grupo formado por 19 miembros que presta apoyo a la labor de la GEM.

El nombramiento es por un período de tres años, añadió el BPI.

Los miembros de la Reunión de Economía Global y del ECC son gobernadores de bancos centrales.

El mandato de Lagarde como presidenta del BCE concluye en noviembre de 2027, por lo que el consejo de directores del BPI considerará nombrar un sucesor cuando se acerque la fecha. EFE

