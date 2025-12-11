Lago de la Edad de Hielo en el lugar más caliente de la tierra resurge tras lluvias récord

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Un antiguo lago que existió durante la última Edad de Hielo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, el lugar más caliente del mundo, ha vuelto a tener agua tras un período récord de lluvias el mes pasado en California, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El lago Manly se encuentra en la cuenca de Badwater, el punto más bajo de Norteamérica, a 86 metros bajo el nivel del mar, en el conocido Valle de la Muerte, ubicado en el estado de California.

NPS dijo en un comunicado que gracias a las fuertes precipitaciones del mes pasado en el Estado Dorado el agua lluvia ha formado nuevamente un lago poco profundo, refiriéndose al Manly.

El Valle de la Muerte registró precipitaciones récord recientemente, incluyendo el mes de noviembre, que dejó en el área cerca de 5 centímetros de lluvia, superando el récord anterior establecido en 1923.

“En la mayoría de los lugares (el agua) no superaría la altura de los tobillos”, explicó el NPS.

A pesar de la mínima profundidad, la acumulación del agua representa un hito debido a la evaporación en la zona que supera con creces las precipitaciones.

En un día de primavera el área de Badwater Basin, que alberga al lago Manly, registra una temperatura promedio de más de 38 grados centígrados.

El Valle de la Muerte, que se extiende a lo largo de la frontera del centro de California con Nevada, es considerado como el lugar más caliente de la Tierra.

Se espera que el agua del lago desaparezca por la evaporación. EFE

