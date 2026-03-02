Lake en lugar de Rojas en el equipo dominicano que jugará el Clásico Mundial de Béisbol

1 minuto

Santo Domingo, 2 mar (EFE).- El experimentado jardinero Junior Lake sustituirá a Johan Rojas en la plantilla del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, informó este lunes a los medios el gerente general del conjunto, Nelson Cruz.

Cruz, quien habló previo a los entrenamientos del equipo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, destacó las habilidades y refirió que la ausencia de Rojas se febe a «asuntos personales» que el jugador informará «en su momento».

Varios medios nacionales internacionales han publicado que el también jardinero Rojas supuestamente falló a una prueba de dopaje.

Cruz resaltó que Lake ha sido uno de los peloteros más consistentes de los últimos ocho años en la liga dominicana, donde ha demostrado su entrega y pasión por el juego.

De su lado, el dirigente de la novena, el exastro de Grandes Ligas, Albert Pujols, comentó a los medios que Lake está «consciente» del rol que desempeñará en el equipo.

Lake ha sido una de las piezas clave en los dos campeonatos consecutivos que han tejido los Leones del Escogido en la liga dominicana.

El conjunto que representará a República Dominicana realizó este lunes sus entrenamientos, previo al primero de dos choques que sostendrá a partir de mañana con una novena de los Tigres de Detroit en el parque capitalino.

El primero de esos encuentros dará comienzo a las 7.30 de la noche, mientras que el miércoles el partido se jugará desde las 3.30 de la tarde, de acuerdo a la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.EFE

rsl