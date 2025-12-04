Lamborghini presenta su ‘Temerario’ en EE.UU. tras pasar «lo peor» de los aranceles

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Lamborghini presentó en Estados Unidos ‘Temerario’, su primer superdeportivo con un motor V8 biturbo combinado con tres motores eléctricos, tras haber pasado «lo peor» de los aranceles, según expuso a EFE Federico Foschini, director de Marketing y Ventas de la automotriz italiana.

El directivo, quien mostró el nuevo modelo en la feria de Art Basel de Miami Beach, reconoció en una entrevista que «fueron un desafío los aranceles en Estados Unidos» que ordenó el presidente, Donald Trump, pero sostuvo que la empresa «mostró su resiliencia».

«Inmediatamente reaccionamos a los aranceles con, digamos, un ajuste de precio, pero cargando la mayoría de los aranceles en los hombros de Lamborghini frente al consumidor. Y tengo que decir que, seguro, es un momento turbulento, pero estamos muy satisfechos con la reacción del mercado», manifestó Foschini.

Trump implementó en abril un arancel del 25 % a los autos ensamblados en el extranjero y, aunque desde entonces ha habido reducciones para ciertos países, el director de Lamborghini, Stephan Winkelmann, expresó en una entrevista con CNBC en agosto que incluso los compradores más ricos estaban «esperando» para comprar.

En este contexto, los ventas de Lamborghini cayeron un 3,2 % interanual a 8.140 autos en los primeros tres trimestres de 2025, tras los 8.411 del mismo periodo de 2024, mientras que la ganancia operativa decreció un 12,6 % a los 592 millones de euros (unos 690 millones de dólares), según sus reportes públicos.

Pero la compañía ha señalado que sus cifras «siguen entre las más altas del sector», mientras Foschini destacó la «fortaleza de la marca».

«Esperamos que el peor periodo esté detrás de nosotros porque, seguro, uno de los factores más críticos es que no había un arancel definido desde el principio, así que había un tipo distinto de negociación, había incertidumbre y la incertidumbre es el mayor enemigo para todos», comentó.

Un auto híbrido y una obra de arte

Para mostrar su primer ‘Temerario’ en Estados Unidos, Lamborghini eligió Art Basel Miami Beach, el evento estrella de Miami Art Week, la Semana del Arte de Miami que comenzó el lunes y acaba el domingo con 20 ferias artísticas y más de 1.200 galerías participantes.

La empresa espera producir más de 3.000 unidades al año de ‘Temerario’, que tiene 920 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 343 kilómetros por hora y puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 2,7 segundos, además de ser su segundo vehículo electrificado de alto rendimiento (HPEV en inglés).

«Al ser EE.UU. nuestro mercado más importante, es importante tener un auto especial para el primer ‘Temerario’ entregado en EE.UU. en un sitio especial como Art Basel. Por eso decidimos presentarlo aquí totalmente decorado, es la máxima expresión de nuestras capacidades de personalización», comentó Foschini.

El modelo también representa la apuesta de la compañía por los híbridos, con lo que Lamborghini afirma que «obtiene lo mejor» de la tecnología de combustión interna y de los motores eléctricos para mantener la experiencia y el desempeño de manejo con una reducción en las emisiones, lo que es «muy aceptado» entre los clientes.

La relevancia de Latinoamérica

El directivo resalta la importancia de Latinoamérica para Lamborghini, donde este año reanudaron operaciones en Chile y esperan «pronto» abrir en Panamá, lo que se sumaría a mercados como Brasil y México.

«Y estamos viendo cuidadosamente si encontramos otra oportunidad, pero cada vez necesitamos observar cuidadosamente la situación de la moneda, el ambiente político, así como lo macroeconómico, porque es algo con lo que tienes que lidiar con cuidado, pero esta vez con Chile estamos en el camino correcto», concluyó. EFE

