Lammy inicia investigación después de liberación errónea de un delincuente sexual migrante

3 minutos

Londres, 26 oct (EFE).- El viceprimer ministro y titular de Justicia del Reino Unido, David Lammy, anunció este lunes el inicio de una investigación independiente para esclarecer los hechos que llevaron a la liberación por error de un solicitante de asilo etíope condenado por agresión sexual de una prisión de Essex (sureste inglés).

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, Lammy dijo que la liberación parecía ser fruto de un «error humano», si bien lo tildó como un fallo de una naturaleza «inaceptable».

«Una liberación errónea es demasiado y por ello hemos lanzado una investigación independiente», explicó el titular de Justicia británico, que prometió «llegar al fondo de lo que ha ocurrido y tomar medidas inmediatas para intentar prevenir liberaciones erróneas similares y proteger a la ciudadanía de daños».

Esta pesquisa será presidida por la ex vicecomisaria de la Policía Metropolitana de Londres Lynne Owens y contará con testimonios de las personas involucradas en el incidente, comentó Lammy.

«Su informe destacará los puntos en que se falló y realizará recomendaciones para ayudar a prevenir más liberaciones erróneas, que han aumentado cada año desde 2021, pasando de nueve de media cada mes en 2023 a 17 mensuales en el periodo entre enero y junio de 2024», agregó.

Lammy añadió que había ordenado también una revisión urgente sobre las comprobaciones que se realizan a la hora de que alguien vaya a salir de prisión y aseguró que se ya han reforzado las salvaguardias con «los controles de liberación más estrictos jamás aplicados».

Hadush Gerberslasie Kebatu, cuyo caso fue motivo de protestas el pasado julio en Essex e iba camino a ser deportado, fue liberado por error de la cárcel de Chelmsford, provocando una búsqueda de 48 horas que finalizó con su detención el pasado domingo por la Policía en el norte de Londres.

Tras conocerse la noticia, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en su cuenta de la red X que «Hadush Kebatu ha sido arrestado y será deportado. Los agentes han trabajado con rapidez y diligencia para ponerlo nuevamente bajo custodia.»

El migrante, de 36 años y que residía en el Hotel Bell de Epping, Essex, fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por agredir a una niña de 14 años poco después de entrar en el país en junio.

Kebatu había cruzado el Canal de la Mancha en una pequeñaembarcación para entrar en el Reino Unido el 29 de junio.

Su caso fue notorio por las protestas que se llevaron a cabo por vecinos de Epping, a las afueras de Londres, así como en otras localidades del país, para manifestar la oposición al alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles. EFE

rb/rcf