Lanús aterriza en Paraguay en busca de su segundo título

1 minuto

Luque (Paraguay), 19 nov (EFE).- El plantel del Lanús argentino aterrizó este miércoles en Paraguay en busca de su segundo título de la Copa Sudamericana cuando enfrente el sábado al Atlético Mineiro brasileño en la final del torneo de 2025.

El Granate conquistó su primera Sudamericana en 2013 tras vencer al Ponte Preta brasileño y fue subcampeón en 2020 cuando cayó ante el argentino Defensa y Justicia.

La plantilla y el equipo técnico llegaron al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, y que está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Para el partido previsto el sábado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el técnico Mauricio Pellegrino convocó a 30 jugadores, según anunció Lanús en la red social X.

Lanús selló su pase a la instancia definitiva del torneo suramericano luego de imponerse por 1-0 a Universidad de Chile con un tanto de Rodrigo Castillo, el nuevo goleador de 26 años que llegó al equipo en julio de este año.

Esta jornada también arribó a suelo paraguayo el plantel de Atlético Mineiro, que por primera vez disputará una final de la Copa Sudamericana. EFE

nva/gbf

(foto)