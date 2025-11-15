Lanús gana en la antesala de la final de la Copa Sudamericana

1 minuto

Buenos Aires, 14 nov (EFE).- Lanús derrotó este viernes por 3-1 al Atlético Tucumán en el comienzo de la decimosexta y última jornada de la fase de grupos del Torneo Clausura del fútbol argentino.

A ocho días del partido único por el título contra el Atlético Mineiro brasileño, el 22 de noviembre en Asunción, el Granate se impuso sin dificultad ante su público.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino alcanzó el segundo puesto del Grupo B, y además se aseguró en la zona de clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana en 2026.

Atlético Tucumán resignó sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final del torneo y le puso un punto final a su temporada.

Este sábado se definirán las dos plazas del descenso en los partidos entre Aldosivi ante San Martín de San Juan y Godoy Cruz contra el Deportivo Riestra, con los tres primeros en riesgo de caer a la segunda división.

Los otros partidos salientes de esta última jornada se jugarán el sábado: Independiente-Rosario Central, San Lorenzo-Sarmiento. Y el domingo destacan: Vélez Sarsfield-River Plate, Boca Juniors-Tigre y Racing Club-Newell’s Old Boys. EFE

fca/hbr