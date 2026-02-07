Lang tomará decisión sobre su alto cargo tras pesquisa judicial por vínculos con Epstein

4 minutos

París, 7 feb (EFE).- El abogado del exministro Jack Lang, cuyos vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein son objeto de una investigación judicial preliminar, afirmó este sábado que el famoso político socialista tomará una decisión «consciente» sobre su permanencia en la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA), sobre la que se explicará mañana ante el Ministerio de Exteriores.

«Jack Lang ha sido servidor del Estado durante 45 años y no ha abandonado la escena cultural desde 1981. Lo que hizo al frente del Ministerio de Cultura o del IMA, fueron éxitos (…) y tomará una decisión consciente y con respeto a las instituciones», dijo hoy su abogado, Laurent Merlet, al ser preguntado sobre una posible renuncia de su cliente en la cadena BFMTV.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia abrió este viernes una investigación preliminar contra Lang y su hija Caroline por cargos de «fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales», que está penado con un máximo de 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa.

Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento financiero redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad ‘offshore’ en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era propietaria. Su padre también aparece en los estatutos.

Su abogado, que también representa a su hija Caroline, afirmó hoy que los investigadores «les pide que demuestren que no recibieron fondos de esta empresa (…) Espero que la fiscalía actúe con rapidez para confirmar que lo que han dicho el señor Lang y su hija es la pura verdad». Ambos mantienen que nunca recibieron «un céntimo».

Lang aseguró esta semana que se enteró de que su nombre figuraba en esa sociedad con la publicación de nuevos documentos del magnate, que se suicidó en 2019 tras su encarcelamiento por tejer una red de explotación sexual de menores en altas esferas.

Objeto de fuertes críticas desde que se revelaron sus vínculos de relación y negocios con el pedófilo convicto Epstein, Lang descartó esta semana dimitir de su puesto en la prestigiosa institución porque se siente «blanco como la nieve» en este asunto.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró la víspera que su prioridad es el «buen funcionamiento» del Instituto del Mundo Árabe y que se reserva «todas las opciones» sobre la continuación al frente de su presidencia de Lang, que ostenta desde 2013.

Jack Lang fue una figura clave de la cultura francesa durante las décadas de 1980 y 1990, responsable de eventos como la Fiesta de la Música o las Jornadas del Patrimonio, que contribuyeron a su popularidad, y a la promoción de las consideradas como artes menores, como el cómic, la fotografía o la alta costura.

Encarnó el deseo del presidente socialista François Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, con su famosa pirámide, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia o el Instituto del Mundo Árabe (IMA).

Apodado «ministro de Cultura para toda la vida», a sus 86 años enfrenta su mayor tormenta en medio siglo de vida pública. Ha sido ministro de Cultura y de Educación, diputado, eurodiputado y alcalde, antes de asumir la presidencia del Instituto del Mundo Árabe.

Elocuente y franco (llamó en 2018 a Donald Trump «presidente de mierda»), así como impecable en su imagen, Lang ha sido víctima recurrente de rumores de pederastia, calificados de difamatorios. EFE

cat/vh