Lanzan al mar 665.000 euros en fajos de billetes desde una lancha en el sur de Sicilia

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Roma, 30 jul (EFE).- Las autoridades italianas investigan el lanzamiento al mar de varios paquetes con al menos 665.000 euros desde una lancha que se encontraba frente a las costas de la ciudad de Ragusa (sur de Sicilia) con tres malteses a bordo.

Los hechos, según recogen este jueves los medios, tuvieron lugar en la playa del municipio de Santa Croce Camerina, cuando varios bañistas avisaron a la policía sobre la presencia de una lancha a la deriva y sin control, aparentemente tras haberse quedado sin combustible.

A bordo viajaban tres ciudadanos malteses, según las mismas fuentes.

Tras el aviso, una patrullera de la Guardia Costera italiana puso rumbo hacia la lancha para saber si necesitaba ayuda.

Fue en ese momento cuando uno de los tripulantes comenzó a lanzar al agua varios paquetes sellados.

Los guardacostas, apoyados por los propios bañistas, lograron recuperar los bultos del mar y descubrieron que contenían fajos de billetes que suman unos 665.000 euros.

Dos de los tres hombres han sido identificados y denunciados ante la Fiscalía de Ragusa, mientras que el tercero ha escapado.

Los denunciados no han respondido a las preguntas de los fiscales sobre la procedencia del dinero ni el motivo por el que lo lanzaron al mar, según las mismas fuentes. EFE

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