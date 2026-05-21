Lanzan en Ecuador una campaña para prevenir la violencia contra niñas a través del deporte

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Guayaquil (Ecuador), 20 may (EFE).- Plan Internacional lanzó en Ecuador una campaña denominada ‘Cambiemos el juego’, que utiliza el deporte, principalmente el fútbol, como herramienta para prevenir la violencia y crear espacios seguros para niñas y adolescentes, informó este miércoles la organización.

La campaña fue creada a propósito del Mundial masculino que se disputará entre junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá, y del Mundial femenino sub-20 que será en septiembre en Polonia, en los que participará Ecuador, y «buscará visibilizar ‘el otro partido’ que millones de niñas juegan diariamente fuera de las canchas: uno marcado por violencia, desigualdad, miedo y exclusión».

«Según datos de Unicef Ecuador, cada día seis niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en el país como consecuencia de la violencia sexual. Esto equivale a que, durante el tiempo que dura un partido de fútbol, al menos una niña será obligada a convertirse en madre», señaló Plan Internacional en un comunicado.

La organización agregó que entre 2014 y 2025 se reportaron 15.724 procesos judiciales en Ecuador por delitos contra menores de edad, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, de los cuales un 69 % correspondió a abuso sexual y un 20 % a violación.

«El deporte puede convertirse en un espacio de protección, confianza y liderazgo para niñas y adolescentes. Cambiar el juego también implica transformar las condiciones que siguen exponiéndolas a violencia y desigualdad», afirmó Catalina Vaca, representante en Ecuador de Plan Internacional.

La campaña está compuesta por videos que se publican en redes sociales en los que niñas están viendo o jugando fútbol y cuentan que ellas «comienzan el partido con menos oportunidades», pero que el deporte les ayuda a fortalecer su voz y desarrollar sus habilidades.

Además, la organización impulsará actividades deportivas bajo este enfoque en los proyectos que desarrollan en el país andino.

Por medio de la campaña, Plan Internacional también hace un llamado a familias, escuelas, entrenadores, instituciones públicas y comunidades a «asumir un rol activo en la construcción de entornos seguros donde las niñas puedan crecer libres de violencia y desarrollar plenamente su potencial». EFE

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