Lanzan proyecto ibérico para impulsar red de comunicaciones cuánticas europeas

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Lisboa, 14 may (EFE).- El proyecto IberianQCI (Iberian Quantum Communications Infrastructures), que busca interconectar las infraestructuras nacionales de comunicaciones cuánticas de Portugal y España para impulsar la seguridad de la red europea, fue lanzado este jueves de forma oficial desde Lisboa.

El anuncio fue realizado por el Grupo Indra, que en un comunicado precisó que esta iniciativa está integrada en el programa europeo EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), planteado como «una red terrestre y satelital de comunicaciones ultraseguras compuesta de nodos de alcance metropolitano conectados entre sí mediante tecnología de distribución cuántica».

En concreto, con este proyecto ibérico buscan garantizar comunicaciones «altamente seguras» entre los Estados miembros de la Unión Europea y proteger infraestructuras críticas e información sensible mediante tecnologías «resistentes a amenazas futuras».

Está previsto que por este proyecto, de 42 meses de duración, se instale a nivel terrestre una conexión transfronteriza entre Vigo (España) y Valença (Portugal) «mediante nodos de confianza» para reforzar la conectividad entre ambos países y la integración de las redes nacionales que ya existen.

En el plano espacial, planean instalar tres estaciones ópticas en Madrid, Barcelona y el sur de Portugal, conectadas al segmento terrestre en Lisboa.

Asimismo, el proyecto incluirá una estación óptica en Vigo, ampliando la cobertura y la capacidad de acceso al segmento espacial de la red.

Indra Space ejerce de coordinadora de este proyecto, promovido por un consorcio que incluye entidades como Infraestructuras de Portugal, IP Telecom, la Universidad Politécnica de Madrid, Telefónica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otras. EFE

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