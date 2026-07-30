Lanzan un explosivo contra la casa de un congresista a días de la investidura del presidente electo de Colombia

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Un artefacto explosivo cayó la noche del miércoles en la casa de un congresista en Colombia, sin dejar víctimas, una semana antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, informó la policía a la AFP.

El ultraderechista De la Espriella, que será posesionado el 7 de agosto por el Congreso, reemplazará al izquierdista Gustavo Petro tras ganar las elecciones presidenciales de junio y promete una estrategia de seguridad de mano dura en medio de la peor ola de violencia en la última década.

El explosivo fue arrojado cerca de la medianoche del miércoles hacia el patio de la casa del congresista del Partido Liberal Ariel Rodríguez, que apoya a De la Espriella, en Cúcuta, confirmó a la AFP la policía de esa ciudad fronteriza con Venezuela castigada por la violencia armada.

En el ataque no hubo víctimas, dijeron las autoridades, que no dieron inmediatamente detalles sobre el tipo de explosivo utilizado o si éste llegó a activarse.

Una bomba molotov también fue arrojada a un local comercial de la misma zona durante la noche, un evento que «no pasó a mayores» según un vocero de la policía local.

Al momento, ni el legislador de la cámara baja ni su partido han emitido un pronunciamiento.

Las elecciones de este año en Colombia estuvieron marcadas desde el inicio por la violencia política.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros en un evento de campaña.

El equipo de De la Espriella denunció la semana pasada un supuesto «plan criminal» para atentar contra la vida del mandatario electo.

vd/meb