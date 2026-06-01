Laos busca a los dos últimos hombres atrapados en las profundidades de una cueva

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Los equipos de rescate, que incluyen buceadores extranjeros, anunciaron este domingo una operación de alto riesgo para buscar a los dos últimos hombres desaparecidos en una cueva en Laos.

«La esperanza es que la misión de hoy localice a las dos víctimas restantes», escribió un grupo de rescate laosiano en redes sociales.

Cinco hombres fueron hallados con vida el miércoles en un estrecho conducto a unos 300 metros de la entrada de la cueva, en una zona montañosa aislada de la provincia de Xaysomboun.

Formaban parte de un grupo de siete personas que quedaron atrapadas en la cueva por inundaciones repentinas hace casi dos semanas mientras buscaban oro, según medios estatales.

Los buceadores rescataron al primer hombre el viernes, y otros cuatro lograron salir por sus propios medios el sábado, después de que los equipos les llevaran comida y medicinas, y tras varios días bombeando agua de la cueva.

Los cinco supervivientes están recibiendo atención médica y están «en buenas condiciones», según declaró este domingo el buceador malasio Lee Kian Lie.

Los socorristas los interrogaron sobre cómo era la parte más profunda de la cueva, indicó el buceador en un mensaje a la AFP.

«Vamos a seguir buscando basándonos en la información que tenemos y, quizás, podamos llegar a los otros dos», declaró Lee, quien se unió a la operación de rescate el viernes.

El hombre rescatado el viernes, identificado como Meud, indicó en un video compartido por un grupo de rescate que los dos desaparecidos habían entrado en la cueva varios días antes que los demás y habían descendido mucho más adentro.

La búsqueda de los dos últimos hombres este domingo se centraba en un estrecho pasadizo inundado, que se cree está más allá de la zona donde fueron hallados los cinco supervivientes, según el buceador japonés Yoshitaka Isaji.

«Este pasadizo sumergido es extremadamente estrecho y prácticamente infranqueable a menos que cambies de postura», escribió Isaji en redes sociales, añadiendo que el agua turbia significaba que «la visibilidad es nula».

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