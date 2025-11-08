Lara asume Vicepresidencia de Bolivia con uniforme policial y promete no discriminación

2 minutos

La Paz, 8 nov (EFE).- El excapitán Edmand Lara asumió este sábado la Vicepresidencia de Bolivia con el uniforme de gala de la Policía y afirmó que el nuevo Gobierno «no discriminará» a nadie.

Lara, compañero de fórmula del presidente Rodrigo Paz Pereira, fue separado de la fuerza por deserción, aunque tras ganar las elecciones había adelantado que usaría el uniforme en homenaje a la entidad en la que se formó.

El vicepresidente juró en el pleno del Legislativo haciendo la señal de la cruz ante diputados y senadores electos, tomó asiento en la silla vicepresidencial y se dirigió a los invitados especiales para darles la bienvenida.

En su breve discurso, el vicepresidente boliviano afirmó que en este Gobierno «no discriminará» a nadie y que las organizaciones sociales del país serán «bienvenidas» siempre.

Lara envió sus saludos efusivos a los presidentes de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, de Chile, el progresista Gabriel Boric, y también, mencionó al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien no asistió a la toma de mando en Bolivia.

Además, agradeció la vista de los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, de la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

También agradeció la presencia de los expresidentes de Bolivia como Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005),Eduardo Rodríguez (2005-2006) y Jeanine Áñez (2019-2020).

Lara, abogado de profesión, nació el 16 de octubre de 1985 en Cochabamba (centro), ingresó a la Policía y se hizo conocido por sus intervenciones en TikTok, plataforma donde denunciaba actos de corrupción dentro de la institución. EFE

