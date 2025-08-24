Larcamón afirma que el triunfo del Cruz Azul sobre el campeón es un impulso anímico

2 minutos

México, 23 ago (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, reconoció este sábado que la victoria de 1-0 sobre el campeón Toluca, en la sexta jornada del Apertura, les da el impulso anímico que necesitaban.

«Este partido lo fijas en el calendario, es el campeón y sin duda que ganarle de la manera en que lo hicimos es un premio al trabajo que hemos hecho y nos da una nota especial y un empuje anímico importante porque dejamos en el pasado momentos que nos hacían ver opacos», subrayó el técnico al final del juego.

En este duelo La Máquina dominó al monarca y aunque el guardameta visitante salvó en un par de ocasiones a su equipo, en la segunda mitad el local rompió el cero gracias a la anotación de Luka Romero. Toluca se fue al frente a buscar el empate, pero no tuvo profundidad.

El exentrenador del Cruzeiro del fútbol brasileño destacó el dominio que sus jugadores consiguieron del medio campo hacia adelante.

«En ofensiva fuimos dominantes. Logramos muchos remates que debimos haber resuelto mejor. Fuimos combativos, agresivos en campo contrario, maniatamos a un equipo de gran jerarquía como es Toluca, los limitamos en llegadas, me voy contento con eso», detalló.

Larcamón, quien vive su primer torneo al frente de Cruz Azul, valoró el entendimiento que han tenido sus jugadores de su estilo de juego en apenas seis partidos en que ha estado al frente.

«No sólo me quedo con los tres puntos sino con el accionar que tuvimos. Es una victoria que sirve mucho porque nos pone en una posición de privilegio que debemos conservar. Aprendimos de los golpes pasados y los jugadores se acoplan a lo que buscamos», concluyó.

Con la victoria, el Cruz Azul, que se mantiene sin derrota en el torneo, se ubicó en el segundo puesto con 14 puntos, a uno del líder Monterrey.

Para la séptima jornada del Apertura, La Máquina visitará al Guadalajara el próximo sábado.EFE

as/gb/og

(fotos)