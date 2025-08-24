The Swiss voice in the world since 1935

Larcamón afirma que el triunfo del Cruz Azul sobre el campeón es un impulso anímico

Este contenido fue publicado en
2 minutos

México, 23 ago (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, reconoció este sábado que la victoria de 1-0 sobre el campeón Toluca, en la sexta jornada del Apertura, les da el impulso anímico que necesitaban.

«Este partido lo fijas en el calendario, es el campeón y sin duda que ganarle de la manera en que lo hicimos es un premio al trabajo que hemos hecho y nos da una nota especial y un empuje anímico importante porque dejamos en el pasado momentos que nos hacían ver opacos», subrayó el técnico al final del juego.

En este duelo La Máquina dominó al monarca y aunque el guardameta visitante salvó en un par de ocasiones a su equipo, en la segunda mitad el local rompió el cero gracias a la anotación de Luka Romero. Toluca se fue al frente a buscar el empate, pero no tuvo profundidad.

El exentrenador del Cruzeiro del fútbol brasileño destacó el dominio que sus jugadores consiguieron del medio campo hacia adelante.

«En ofensiva fuimos dominantes. Logramos muchos remates que debimos haber resuelto mejor. Fuimos combativos, agresivos en campo contrario, maniatamos a un equipo de gran jerarquía como es Toluca, los limitamos en llegadas, me voy contento con eso», detalló.

Larcamón, quien vive su primer torneo al frente de Cruz Azul, valoró el entendimiento que han tenido sus jugadores de su estilo de juego en apenas seis partidos en que ha estado al frente.

«No sólo me quedo con los tres puntos sino con el accionar que tuvimos. Es una victoria que sirve mucho porque nos pone en una posición de privilegio que debemos conservar. Aprendimos de los golpes pasados y los jugadores se acoplan a lo que buscamos», concluyó.

Con la victoria, el Cruz Azul, que se mantiene sin derrota en el torneo, se ubicó en el segundo puesto con 14 puntos, a uno del líder Monterrey.

Para la séptima jornada del Apertura, La Máquina visitará al Guadalajara el próximo sábado.EFE

as/gb/og

(fotos)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR