Larcamón celebra labor defensiva de Cruz Azul en el empate ante el Guadalajara

2 minutos

Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, celebró este jueves el desempeño defensivo de su equipo en el empate sin goles con el Guadalajara en los cuartos de final del torneo Apertura.

«Estoy muy conforme, sobre todo con el segundo tiempo que hicimos. En el primero estuvimos más imprecisos de lo que habitualmente estamos, en el segundo fluimos con pelota, generamos mejores situaciones de peligro», dijo en conferencia de prensa.

Cruz Azul sacó el empate a cero de visita al Guadalajara en un encuentro en que su guardameta, Andrés Gudiño, salvó al equipo en varias ocasiones, lo cual hizo que no extrañaran al colombiano Kevin Mier, portero titular, lesionado.

Larcamón afirmó que esperaban un partido incómodo ante Chivas, un equipo que mejoró su funcionamiento en la segunda parte de la temporada.

«Guadalajara es un equipo que va en busca de cortar circuitos, de ejercer una presión alta, agresiva y en líneas generales tuvimos un resultado favorable», agregó.

Cruz Azul recibirá al Guadalajara el próximo domingo en el partido de vuelta de cuartos de final, tras haber terminado mejor que Chivas en la fase regular, y con un empate le alcanzará para acceder a las semifinales.

El argentino señaló que harán pesar la condición de locales con la certeza de que el rival exigirá un desempeño alto en la defensiva.

«Tendremos que hacer el resto del trabajo que es ganar en casa y cerrar la clasificación a sabiendas de que va a ser exigente», concluyó. EFE

gdl/gb/gbf

(foto)