Larcamón cierra filas con Gudiño, sustituto del portero colombiano Mier

1 minuto

México, 24 nov (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, afirmó este lunes que el mexicano Andrés Gudiño tiene las condiciones para sustituir al portero colombiano Kevin Mier a partir de los cuartos de final del torneo Apertura.

«Es un jugador con un carácter, positivo, inteligente, con mucha hombría para asumir como titular», dijo el entrenador.

El guardameta Mier se recupera de una fractura de tibia.

En el último partido de la temporada regular, el panameño Adalberto Carrasquilla lesionó a Mier, uno de los guardametas más talentosos del fútbol mexicano, quien se perderá el resto de la temporada.

Larcamón lamentó la ausencia del colombiano, pero se declaró tranquilo con las prestaciones de Gudiño.

«Llega después de un proceso en el que empujó desde el lugar donde le tocó, siendo un referente en el vestuario y trabajando como si fuera a jugar al otro día. Está preparado en lo físico, lo futbolístico, lo mental y lo emocional; es jugador con aplomo y consistencia para asumir bien este momento», agregó.

Cruz Azul visitará el jueves a Guadalajara y lo recibirá el domingo para completar la serie de cuartos de final.

«Va a ser un duelo de mucha exigencia y lo asumimos con lo mejor para regalar un triunfo a la afición», dijo el entrenador. EFE

gb/hbr