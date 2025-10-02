The Swiss voice in the world since 1935
Larcamón cree que México se clasificará a los octavos de final en el Mundial Sub-20

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, dijo este jueves que confía en que la selección mexicana avance a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.

«Estamos muy contentos por el trabajo que está haciendo Eduardo, con quien estuvimos dos años trabajando. Tenemos cuatro jugadores en esa selección, estamos muy pendientes de ellos y confiamos en que consumarán la clasificación en la última jornada de la fase de grupos», aseveró Larcamón.

El técnico de La Máquina añadió la importancia de que el equipo del seleccionador Eduardo Arce trascienda en este mundial para potenciar al fútbol mexicano.

«Hemos visto que México ha tenido un rendimiento sobresaliente ante selecciones muy fuertes como son Brasil y España. Son rivales exigentes, pero la selección se ha parado bien en ambos partidos y ahora dependen de sí mismo para clasificar a la siguiente fase», afirmó Larcamón.

En la el mundial, México empató por el mismo marcador de 2-2 ante Brasil y España. Suma dos puntos en el segundo lugar del grupo C, en el que Marruecos, ya clasificado, es primero con seis unidades; y Brasil y España son tercero y cuarto con un punto cada uno.

El próximo sábado el equipo de Arce cerrará la primera fase con el partido ante Marruecos, contra el que un triunfo le asegurará su clasificación a octavos de final. EFE

