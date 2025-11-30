Largas filas y cánticos partidistas marcan el desarrollo de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- Las elecciones generales en Honduras, que definirán la continuidad de la izquierda gobernante o el retorno de la derecha, se desarrollan este domingo sin mayores incidentes, con largas filas para ejercer el derecho al voto y cánticos partidistas de los simpatizantes.

En el Centro de Educación Básica Centro América Este, en Tegucigalpa, decenas de hondureños, en especial adultos mayores, hacían fila desde primera hora de la mañana a la espera de la apertura.

«El proceso ha estado muy bien. Tranquilo. No hubo disturbios afuera», dijo a EFE Verónica Díaz, ya dentro del centro mientras esperaba su turno para entrar al aula electoral.

Frente a ese colegio, los principales partidos -Libre, Liberal y Nacional- mantenían casetas con carteles y mercadotecnia a favor de sus candidatos.

El inicio oficial de las elecciones generales de Honduras comenzó sobre las 07:00 hora local (13:00 GMT) por parte de dos de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), su presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Una apertura sin «pleitos»

La apertura de esa jornada en la Escuela Centro América Este estuvo marcada por un leve retraso y alguna urna dañada que fue reportada con urgencia a las entidades electorales, según pudo constatar EFE.

«Ha sido excelente. Todo está normal. No he visto ningún pleito (pelea)», señaló a EFE Ana María Deras Conde después de votar.

A la llegada de la candidata oficialista Rixi Moncada a votar a esa escuela, simpatizantes del gobernante Partido Libre vociferaron «No volverán, no volverán».

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, pero de ellos solo tres tienen posibilidades de suceder a la presidente Xiomara Castro, según los sondeos.

Unas elecciones cruciales

Además de Moncada -de la misma formación política que Castro-, también disputan la presidencia los conservadores Salvador Nasralla del Liberal y Nasry Asfura del Nacional. Este último cuenta con el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Pero estas elecciones son cruciales para Honduras, un país con una frágil democracia y con una campaña electoral marcada por las denuncias de fraudes entre los partidos, tensiones e, inclusive, acusaciones de injerencia de las Fuerzas Armadas.

Justamente, durante el inicio oficial de las elecciones, la presidenta del ente electoral hizo un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas a seguir cumpliendo su deber apolítico, obedientes y no deliberantes como indica la Constitución. EFE

