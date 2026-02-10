Larijani aborda con sultán de Omán cómo alcanzar acuerdo «equilibrado y justo» con EE.UU

2 minutos

El Cairo, 10 feb (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, se reunió este martes en Mascate con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, el principal mediador entre Teherán y Estados Unidos, con quien analizó cómo alcanzar un acuerdo «equilibrado y justo» y evitar una escalada por el programa nuclear iraní.

Según la agencia oficial omaní de noticias, ONA, en la reunión «se discutieron los últimos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos», cuya primera ronda se celebró el pasado viernes en Mascate, «así como las formas de alcanzar un acuerdo equilibrado y justo entre las dos partes».

También «se enfatizó la importancia de volver a la mesa de diálogo y negociación para acercar puntos de vista y resolver las diferencias de manera pacífica con el fin de establecer la paz y la seguridad en la región y el mundo», añadió.

El alto responsable de seguridad iraní también se reunió con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, que actuó de intermediario en las negociaciones indirectas del pasado viernes en Omán entre el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Esa primera ronda de negociaciones, celebrada bajo la amenaza de una intervención militar de EE.UU. que ha desplazado el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, junto a su flota de apoyo, cerca de aguas iraníes, fue calificada como positiva por ambas partes, que se han mostrado dispuestas a continuar las conversaciones.

No se ha desvelado el contenido de las negociaciones, si bien el tema central del conflicto es el programa nuclear iraní.

Irán, que insiste en que su programa nuclear tiene pacíficos, afirmó este lunes que estaría dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60 % -muy cerca del 90 % para el uso militar- si EE.UU. levanta todas las sanciones impuestas en su contra como resultado de las negociaciones nucleares indirectas de Omán. EFE

