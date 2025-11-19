Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI tras la divulgación de correos con Epstein

Nueva York, 19 nov (EFE).- El exsecretario del Tesoro de EE. UU. y expresidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI, tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre él y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión», declaró la junta en un comunicado enviado este miércoles a varios medios locales.

Por su parte, Summers indicó en otro comunicado que, en consonancia con su anuncio de retirarse de sus «compromisos públicos», también decidió «renunciar a la junta directiva de OpenAI».

«Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso», añadió Summers en el comunicado enviado a la prensa.

En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en el que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.

La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y el pederasta. La cadena CNN informó este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la Universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001), anunció este lunes que se retiraba temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de estos nuevos documentos que le acercan a Epstein. EFE

