“Nobel suizo” a experto en resolución de conflictos 04 de septiembre de 2018 - 11:51 El politólogo Lars-Erik Cederman obtuvo el premio Marcel Benoist 2018 por sus hallazgos sobre la manera en que el poder y los recursos distribuidos equitativamente reducen el riesgo de conflictos étnicos. Cederman, ciudadano sueco-suizo, es profesor de investigación de conflictos internacionales en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) desde 2003. Es el primer científico social en ganar el premio desde el economista Ernst Fehr en 2008. Con su grupo de investigación, el laureado recopiló un conjunto de datos sobre grupos étnicos de todo el mundo y su posibilidad de acceder al poder político. El periodo estudiado va de 1946 a 2017. Para las mediciones de las desigualdades entre los grupos étnicos utilizaron cuestionarios de expertos e imágenes de satélite que luego indicaron en un mapa digital. Los responsables políticos, los científicos y el público en general pueden acceder a esa recopilación de datos. Al principio de su carrera investigadora, Cederman desarrolló nuevas teorías de política internacional basadas en modelos numéricos. De este modo, ha logrado mostrar cómo los Estados y las naciones nacen y luego desaparecen. Sus descubrimientos ayudaron a comprender mejor las causas del conflicto y a encontrar soluciones. El Premio Marcel Benoist ha sido otorgado desde 1920 a científicos radicados en Suiza cuyo trabajo ha tenido un impacto benéfico para la sociedad. Diez de entre ellos han recibido luego el Premio Nobel.