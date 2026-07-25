Las «cucarachas» ponen fin a las protestas en India tras dimisión de ministro

afp_tickers

Compartir

3 minutos

El Partido Popular de las Cucarachas anunció este sábado que pone fin a las protestas en Nueva Delhi después de que el gobierno indio «aceptara» todas sus exigencias, en particular la dimisión del ministro de Educación por escándalos en los exámenes.

Los estudiantes indios salieron a las calles enfurecidos por irregularidades masivas en mayo en un examen nacional de acceso a la carrera de medicina, al que se presentaron más de dos millones de candidatos.

Según los medios locales, su anulación provocó el suicidio de una veintena de estudiantes.

Desde el lunes miles de manifestantes acamparon noche y día en la explanada de Jantar Mantar, en el corazón de Nueva Delhi, para hacer oír sus voces.

Su primera victoria llegó este sábado con la renuncia del ministro de Educación Dharmendra Pradhan.

«Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no se vean atrapados en dificultades legales, y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi renuncia al Primer Ministro», afirmó el ministro en su cuenta de X.

El anuncio fue recibido con vítores y aplausos por los manifestantes.

«¡Larga vida al poder de los estudiantes!», «la democracia ha triunfado», escribió el Partido Popular de las Cucarachas (CJP por sus siglas en inglés), creado en internet y que se ha convertido en portavoz de las protestas.

«¡Lo hemos conseguido!», celebró en Instagram su fundador, Abhijeet Dipke.

Poco después el Partido daba por terminada la movilización.

«Todas nuestras demandas han sido aceptadas, por lo que pedimos a los manifestantes que se retiren de inmediato y regresen a casa pacíficamente», dijo Ashutosh Ranka, portavoz del CJP.

La lista de quejas de los jóvenes manifestantes se ha ampliado y abarca desde las dificultades para encontrar un empleo después de la universidad, a pesar del fuerte crecimiento del país, hasta los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi.

«Los estudiantes tienen razón al quejarse», declaró a la AFP este sábado Abhijit, un ingeniero que protestó con amigos en Nueva Delhi.

– «Cambiar el sistema» –

«Pero no estoy seguro de que la dimisión del ministro sea suficiente para cambiar algo», añadió. En su opinión, «habría que cambiar completamente el sistema».

Reelegido para un tercer mandato en 2024, Narendra Modi difundió el viernes por la noche un nuevo video en las redes sociales, en el que agradece a los manifestantes sus «contribuciones positivas» al debate.

«La imagen de Modi ha recibido un gran golpe» durante esta crisis, explicó el analista Nilanjan Mukhopadhyay a la AFP.

«El gobierno no tuvo más remedio que retroceder», añadió, pero «la forma en que ha sido ridiculizado en los últimos días no tiene precedentes».

La oposición parlamentaria se ha puesto de parte de los manifestantes. Su líder y jefe del partido del Congreso, Rahul Gandhi, ha exigido la dimisión del jefe del gobierno.

El lunes la policía reprimió a golpes de porra y con gases lacrimógenos una manifestación de jóvenes que se dirigían hacia el Parlamento para exigir la dimisión del ministro.

La violencia se saldó con 180 heridos, según la policía. Los manifestantes aseguran que hubo «centenares».

Bajo presión, el Gobierno aprobó el viernes en el Consejo de Ministros un proyecto de enmienda a la ley que permite «la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas» para aquellos que hagan trampa en los exámenes.

Ahora el texto será debatido en el Parlamento.

bur-pa/as/erl/pc