Las acciones de Alphabet suben más de un 7% después de que Google evitase su división

Nueva York, 3 sep (EFE).- Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, subían este miércoles un 7,25 % en la apertura de la bolsa de Wall Street después de que el gigante tecnológico se librara el martes de severas sanciones antimonopolio y pueda así conservar su navegador Chrome.

Ayer, un juez federal dictaminó que el gigante tecnológico puede continuar con su navegador Chrome, cerrando así en un caso antimonopolio que comenzó en septiembre de 2023.

El Departamento de Justicia de EE. UU., además, determinó que la compañía también puede seguir realizando pagos a empresas para preinstalar productos, pero no puede tener contratos de exclusividad que condicionen pagos o licencias.

En tanto, Google podrá seguir pagando a Apple por ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone.

Las acciones de Apple subían más de un 2,5 % tras la apertura del parqué. EFE

