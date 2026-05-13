Las acciones de Cisco suben un 17 %, tras anunciar que recortará 4.000 puestos de trabajo

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Nueva York, 13 may (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Cisco subían más de un 17 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de que anunciara un aumento de su beneficio neto en un 35 % en un año y el recorte de casi 4.000 puestos de trabajo, lo que supone en torno a un 5 % del total de sus empleados.

Una hora después del cierre de la Bolsa de Nueva York, los títulos de Cisco Systems sumaban el 17,22 % respecto al dato con el que despidió la sesión, donde ya había registró un aumento del 2,6 %.

La compañía, uno de los mayores fabricantes del mundo de equipos de redes de telecomunicaciones, presentó al toque de la campana sus más recientes resultados trimestrales, en los que figura un beneficio neto de 3.400 millones de dólares, que supone un aumento de un 35 % respecto al del año anterior en igual periodo, cuando alcanzó los 2.500 millones de dólares.

Los ingresos de la compañía crecieron en un 12 % en un año, tras pasar de 14.100 millones de dólares a 15.800 millones de dólares.

Por otro lado, el director ejecutivo de la empresa, Chuck Robbins, anunció -en un blog de la compañía- una reducción de la plantilla global «en algo menos de 4.000 puestos, lo que representa menos del 5 % del total de empleados». Las notificaciones a los despedidos se iniciarán este jueves 14 de mayo.

«Las empresas que ganarán en la era de la IA serán aquellas que tengan foco, urgencia y la disciplina para reorientar de forma continua la inversión hacia las áreas donde la demanda y la creación de valor a largo plazo sean más fuertes. Estoy convencido de que Cisco será una de esas ganadoras. Esto implica tomar decisiones difíciles», aseguró Robbins.

Pese a la reducción de la plantilla, el director ejecutivo anunció que se realizarán «inversiones claras y estratégicas, especialmente en silicio, óptica, seguridad y en el uso que hacen los empleados de la IA en toda la compañía».

Esta no es la primera vez que Cisco anuncia una reducción de plantilla, desde 2022 esta es al menos la tercera ola de despidos. Todas ellas de alrededor de un 5 % de los empleados. EFE

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