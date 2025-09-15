The Swiss voice in the world since 1935

Las acciones de Tesla se disparan un 7 % al conocerse la compra millonaria de Musk

Nueva York, 15 sep (EFE).- Las acciones de la compañía automotriz Tesla suben esta mañana, hasta el filo del mediodía en Nueva York, en torno a un 7 %, tras conocerse que su director ejecutivo, Elon Musk, ha comprado un paquete de títulos por un valor de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos (EE.UU.)., esta operación se realizó el pasado 12 de septiembre.

En estos momentos, Musk posee en torno al 20 % de la compañía, un paquete valorado en unos 250.000 millones de dólares, según cálculos del Wall Street Journal, que interpreta el movimiento de Musk como una señal a los inversores de que pueden seguir apostando por sus vehículos eléctricos en un momento de posible transformación del mercado hacia los vehículos sin conductor.

Una semana antes, el 5 de septiembre, la junta directiva de Tesla presentó un paquete salarial para Musk, que podía alcanzar los 900.000 millones de dólares (767.000 millones de euros) si cumple varios objetivos.

Según un documento presentado ante el regulador bursátil, para cobrar el valor total del paquete Musk tendría que multiplicar por ocho el valor bursátil de Tesla durante la próxima década.

Otros de los condicionantes son que permanezca en la compañía diez años, cumplir varios objetivos operativos, como supervisar el despliegue comercial de un millón de taxis autónomos y robots humanoides, y multiplicar por más de 24 las ganancias.

Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

Además, el magnate es la persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, aunque la semana pasada fue desbancado por unas horas por el cofundador de Oracle, Larry Ellison. EFE

