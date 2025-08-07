Las acciones de TSMC alcanzan nuevo máximo tras evitar aranceles del 100 % de EE. UU.

3 minutos

(Actualiza con últimos datos de cotización y declaraciones del Gobierno)

Taipéi, 7 ago (EFE).- Las acciones de TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados, alcanzaron este jueves un nuevo máximo en la Bolsa de Taipéi, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con imponer aranceles del 100 % para aquellas compañías que no fabriquen chips en Estados Unidos.

Los títulos del gigante taiwanés subían un 4,89 % hasta alcanzar los 1.180 dólares taiwaneses (39,56 dólares) a las 11:30 hora local (03:30 GMT), impulsando de esta forma el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, que registraba un avance del 2,32 %, o 543,68 puntos, a esa misma hora.

En una comparecencia parlamentaria, el titular del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Liu Chin-ching, aseguró este jueves que TSMC ya cuenta con fábricas en Estados Unidos y que, por lo tanto, «no estará sujeta» a esa nueva batería de aranceles, según declaraciones recogidas por la agencia taiwanesa CNA.

«Actualmente, esto representa una ventaja para TSMC», aseveró el funcionario isleño, y destacó que la industria de semiconductores de Taiwán «posee una gran resiliencia» y es «la más fuerte del mundo».

Durante un evento en el Despacho Oval, Trump anunció este miércoles gravámenes del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

«Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo», afirmó el mandatario.

Trump llegó incluso a sugerir que TSMC podría invertir hasta 300.000 millones de dólares en el estado de Arizona, casi el doble del total anunciado hasta ahora por la compañía en Estados Unidos.

La firma taiwanesa, que no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Trump, ya había comunicado en marzo su intención de elevar hasta los 165.000 millones de dólares su inversión en ese país para construir nuevas plantas de fabricación, instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación.

En abril, TSMC perdió más de 123.000 millones de dólares en valor de mercado debido a la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Trump, pese a que los semiconductores taiwaneses —principal motor de su economía— fueron excluidos de los aranceles entonces impuestos a las importaciones desde la isla.

TSMC, que cuenta con clientes como Nvidia, Apple y AMD y domina el segmento de chips de vanguardia, ha sido uno de los actores más expuestos a la volatilidad provocada por las medidas comerciales estadounidenses. EFE

jacb/aa/rrt