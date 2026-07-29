Las acciones tecnológicas causan un nuevo desplome de la bolsa de Seúl y el petróleo sube

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La bolsa surcoreana se desplomó el miércoles por segunda jornada consecutiva, lastrada por el sector tecnológico, mientras los precios del petróleo repuntaron ante la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El índice Kospi de la bolsa de Seúl cerró con una baja de casi 6%, un día después de bajar más de 10%, pese a que el gigante de los chips SK hynix reportó un beneficio récord, con un aumento de 1.242% interanual en el segundo semestre del año.

Los gigantes surcoreanos de los chips se han visto golpeados por las preocupaciones sobre las perspectivas de rentabilidad de los gigantes estadounidenses de la inteligencia artificial, que anuncian inversiones masivas.

Asimismo, las noticias sobre un avance tecnológico chino en la fabricación de semiconductores podría intensificar la competencia en el mercado de los chips.

Con ello, las acciones de SK hynix llegaron a caer 18% durante la sesión hasta cerrar con una baja de 11%, después de perder 14% el martes.

Samsung, el otro gigante surcoreano de los chips, se depreció más de 12%.

La bolsa de Tokio perdió cerca de 3%, con fuertes caídas de las firmas de semiconductores Kioxia (-13,9%) y Tokyo Electron (-11%).

La bolsa de Taipéi perdió cerca de 3% mientras las de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Manila y Bombay cerraron en alza.

Las bolsas europeas de Londres, París y Fráncfort abrieron en alza.

En tanto, el precio del petróleo repuntó este miércoles después de que el ejército estadounidense anunciara que interceptó misiles lanzados por Irán y efectuó ataques en represalia, tras varios días de calma en Oriente Medio.

Ante este nuevo recrudecimiento de la guerra, el precio del barril de crudo WTI, referencia del mercado estadounidense, subía 3,4% a 81,92 dólares.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, ganaba 3,4% a 86,94 dólares.

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