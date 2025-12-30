Las actas de la reunión de la Fed de diciembre muestran de nuevo posturas divididas

3 minutos

Washington, 30 dic (EFE).- Las minutas de la reunión que celebró en diciembre la Reserva Federal estadounidense volvieron a mostrar división de opiniones en el seno de su junta de gobernadores sobre al rumbo que debe tomar la política monetaria de la primera economía mundial en un momento marcado por la inflación persistente y el debilitamiento del mercado laboral.

Al término de ese encuentro celebrado el 9 y 10 de diciembre, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed votó a favor de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta dejarlos en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %, por nueve sufragios a favor y 3 en contra, la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019.

Por otra parte, las actas de la junta dieron peso a la perspectiva de que el banco emisor podría no mover ficha en los próximos meses.

En ese sentido, el documento explica que «con respecto al alcance y el momento de los ajustes adicionales», algunos de los miembros del FOMC con derecho a voto «sugirieron que, según sus perspectivas económicas, probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo después de una reducción del mismo en esta reunión”.

Las minutas de la anterior reunión del FOMC, celebrada en octubre, ya habían mostrado los primeros visos de división entre sus miembros ante el empeoramiento de las condiciones del empleo en EE.UU. y el hecho de que las subidas de precios, actualmente en el 3 % interanual, sigan sin ralentizarse.

«Para apoyar los objetivos del Comité y ante el cambio en el equilibrio de riesgos, nueve miembros acordaron reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual», explicó el FOMC en las actas publicadas este martes, en las que se puntualiza que, de los tres votos en contra, dos prefirieron mantener el referencial sin cambios y uno votó a favor de una rebaja del 0,5 %.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la de Kansas, Jeffrey Schmid, fueron los que votaron para mantener intacto el precio del dinero, mientras que nuevamente fue Stephen Miran, gobernador de la Fed nombrado por el presidente Donald Trump en verano, el que quiso impulsar una mayor flexibilización monetaria.

Trump lleva meses criticando con dureza al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, deberá apostar por una política monetaria alineada con sus opiniones.

El republicano -que ha dicho que se debate entre su actual asesor económico, Kevin Hasset y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh como nuevos presidentes de la Fed- ha afirmado en repetidas ocasiones que EE.UU. debería tener los tipos de interés más bajos de cualquier economía avanzada.

Se cree que el magnate neoyorquino podría anunciar pronto a su nominado para ocupar el puesto de Powell, al que el mismo nombró para el cargo en 2018 y que después fue respaldado por el expresidente Joe Biden en 2021. EFE

