Las acusaciones personales dominan último debate antes de las presidenciales en Portugal

Lisboa, 22 dic (EFE).- Las críticas personales entre el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el comentarista y exministro conservador Luís Marques Mendes dominaron este lunes el que era el último de una ronda de debates televisados antes de las elecciones presidenciales del próximo 18 de enero.

Durante el encuentro a dos bandas, emitido por el canal TVI/CNN Portugal, ambos presidenciables se acusaron mutuamente de no ser aptos para el cargo, interrumpiéndose en bastantes ocasiones y sin dedicar apenas tiempo a la que será su estrategia si resultan ganadores de los comicios.

Gouveia e Melo, que ha ido perdiendo popularidad en los sondeos -aunque se mantiene entre los cinco favoritos-, centró su estrategia en cuestionar las actividades profesionales de Marques Mendes, al considerar que el exministro puede arrastrar intereses privados tras haber ejercido de abogado y consultor durante los últimos años para varias empresas.

La decisión del conservador de divulgar la semana pasada una lista con los 22 clientes de su empresa no fue suficiente para el almirante, que lo acusó de ser un «facilitador de negocios» y «lobista» con conexiones en la política y el sector privado.

«En los últimos días se ha intentado victimizar, pero solo es víctima de la opacidad de sus respuestas», insistió.

En esa línea, apeló a su propia independencia, presentándose sin ataduras a grupos económicos tras haber dedicado su vida «a servir al país».

Fue entonces el turno de Marques Mendes, uno de los favoritos en las encuestas, quien aseguró haber sido transparente con su situación laboral y acusó a Gouveia e Melo de estar «desesperado» por su caída en los sondeos y de haber abrazado la «vieja política de la insinuación», comparándolo con el líder del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura.

Se presentó como un candidato que ofrece estabilidad y criticó la falta de experiencia política del militar.

Recordó el importante rol que tuvo el almirante en los protocolos de vacunación durante la pandemia del coronavirus en Portugal, y lamentó cómo ha decidido «dilapidar ese capital».

«Es una desilusión y en gran medida es porque, primero, no trajo nada nuevo a la política, prometió una nueva política y aquí está con la vieja política de las insinuaciones y de las sospechas, y segundo, no trajo caras nuevas», alegó.

Junto a Marques Mendes y Gouveia e Melo, las encuestas publicadas en las últimas semanas también colocan entre los favoritos al exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro; al líder de Chega, André Ventura; y al liberal João Cotrim de Figueiredo.

Según una encuesta publicada este lunes por los medios Jornal de Notícias, la emisora TSF y los canales TVI y CNN y realizada por Pitagórica, Marques Mendes, Seguro y Ventura quedarían en empate técnico si las elecciones presidenciales fueran ahora, lo que forzaría una segunda vuelta. EFE

