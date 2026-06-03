Las aerolíneas en Venezuela deberán saldar el combustible de Pdvsa en cuentas del Tesoro de EEUU

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El gobierno interino de Venezuela informó a las aerolíneas que operan en el país que deberán depositar el dinero para comprar el combustible a la estatal Pdvsa en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, confirmaron el martes a AFP dos fuentes del sector aéreo.

La disposición se suma a una serie de medidas financieras impuestas por Washington, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar en enero al mandatario Nicolás Maduro en una operación militar.

El 28 de mayo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) envió una carta a aerolíneas para «notificarles las coordenadas bancarias para pagos» correspondientes a los consumos de combustible de las aeronaves, muestra una misiva firmada por el gerente de ventas de la petrolera estatal a la cual AFP tuvo acceso.

La carta está acompaña de un documento con los datos bancarios requeridos para las transferencias a través de Fedwire, un sistema de pagos electrónicos de alta seguridad operado por la Reserva Federal de Estados Unidos.

«El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, puede recibir fondos estadounidenses en nombre de Venezuela mediante Fedwire siguiendo las siguientes instrucciones», dice el texto.

Los depósitos deberán estar a nombre del Tesoro de Estados Unidos en Nueva York como «agente instruido», se puede leer en el formato enviado a la aerolíneas.

«Es totalmente cierto, a partir de ya», dijo una fuente de una de las principales aerolíneas extranjeras que operan en Venezuela, bajo anonimato por no tener autorización para declarar.

Otra fuente de otra línea aérea confirmó que también recibieron la carta.

En los últimos meses las conexiones aéreas de Venezuela se revitalizaron, luego de que Donald Trump decretara cerrado en noviembre el espacio aéreo venezolano ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que desembocó en la captura de Maduro.

Venezuela ya era un país aislado: la mayoría de las grandes aerolíneas internacionales habían optado por dejar de volar a Caracas por deudas impagadas del gobierno.

Estados Unidos mantiene también el control de la exportación de petróleo venezolano tras la caída de Maduro.

El producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro.

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