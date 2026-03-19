Las aerolíneas europeas piden suavizar la legislación climática y las tasas al CO2

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Bruselas, 19 mar (EFE).- Las grandes aerolíneas europeas reclamaron este jueves a la UE que rebaje las exigencias climáticas, impulse la producción de combustibles sostenibles, suavice el precio al CO2 que pagan los aviones a través del sistema de comercio de emisiones ETS y reduzca las tasas aeroportuarias.

«Hay que pasar a una mentalidad pro-crecimiento y pro-competitividad», dijo en conferencia de prensa la directora de la asociación sectorial Airlines For Europe (A4E), Ouriana Georgoutsakou, en la reunión anual de las compañías aéreas en Bruselas.

Junto a ella, los máximos responsables de las grandes compañías aéreas cargaron contra varias regulaciones comunitarias que lastran a un sector responsable de 368.000 empleos en 2025 y que transportó a 798 millones de pasajeros en Europa en 8,9 millones de vuelos.

SAF y CO2

Las aerolíneas cargaron duramente contra la normativa europea que les obliga a incorporar combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), al considerar que no existe producción suficiente para sostener las exigencias regulatorias.

«El mandato de SAF debe posponerse hasta que esté disponible», dijo el CEO de EasyJet, Kenton Jarvis.

Apuntó que la regulación exige que los aviones carguen un 6 % de combustible verde en 2030, pero el mercado sólo produce volumen para cubrir un 0,7 %, independientemente de que el precio sea mucho más alto que el queroseno.

«No es alejarse del mandato, es afrontar la realidad (…). Ha fracasado, está roto. Pedimos un nuevo plan», dijo Jarvis, que llamó a incentivar la producción de combustibles verdes porque «parece que hay más plantas de SAF cerrando que abriendo».

El otro caballo de batalla climático del sector aéreo es el sistema de comercio de emisiones ETS, que pone precio a cada tonelada de CO2 emitida en la UE por las grandes industrias.

El sistema cubre a la aviación comunitaria, que se había beneficiado hasta ahora de un cierto volumen gratuito de derechos de emisión que irá desapareciendo.

El consejero delegado de Air France-KLM, Benjamin Smith, señaló que la normativa genera una «distorsión en el mercado» porque favorece que un pasajero que viaje, por ejemplo, de Niza (Francia) a Tokio sin conexión directa lo haga a través de un gran aeropuerto internacional en Turquía o en el golfo Pérsico.

Según el diseño normativo actual, el tramo de vuelo sin escala en la UE -el más largo- no está sujeto a la regulación climática comunitaria.

«Jodemos a impuestos a los europeos pero para los estadounidenses es gratis (…). Estamos incentivando el turismo a Marruecos y penalizando el turismo en España. ¿Quién creó este sistema tan estúpido?», dijo el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary.

Ante la imposibilidad de cargar un precio alto al CO2 en otras jurisdicciones, las aerolíneas quieren que la UE se integre en el sistema CORSIA que se aplica en la aviación internacional fuera del mercado único, que es más laxo.

Competencia externa y tasas

La regulación actual, sostiene el sector, está impulsando a competidores externos, especialmente de países como Catar o Emiratos Árabes Unidos. Desde 2022, las aerolíneas europeas han perdido 7 puntos porcentuales de cuota de mercado en vuelos de larga distancia, afirman.

«Hemos perdido competitividad, hay un trasvase en el tráfico hacia grandes aeropuertos (‘hubs’) y aerolíneas de fuera de Europa», resumió el consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr.

Por parte de International Airlines Group (IAG) -matriz de British Airways y de Iberia-, el CEO, Luis Gallego, criticó las tasas aeroportuarias, que han aumentado de media un 25 % en la UE entre 2009 y 2016.

Advirtió además contra una falta de «presión competitiva en aeropuertos en ambientes monopolistas».

Maletas

Por último, las aerolíneas trataron sobre la negociación en curso para reformar la normativa comunitaria sobre derechos de los pasajeros, actualmente bloqueada por la disparidad de opiniones entre los países de la UE y el Parlamento Europeo.

Si prosperase la visión de la Eurocámara, que quiere una regulación más estricta con los retrasos y permitir que el viajero embarque con equipaje de mano gratuito, las aerolíneas tendrían que afrontar costes de 15.000 millones de euros, aseguran.

En cambio, si se amplía el tiempo mínimo que da opción a compensación por retraso se reducirían un 40 % los vuelos fuera de su hora, según las compañías aéreas, que igualmente piden que se respete su «libertad» para fijar precios, también para las maletas.

En 2025, Lufthansa arrojó un beneficio neto de 1.339 millones de euros, Ryanair anunció 1.610 millones de ganancias, IAG se anotó 3.342 millones, Air France-KLM logró 1.750 millones, y EasyJet publicó unas ganancias de 494 millones después de impuestos, si bien algunas aerolíneas publican sus resultados en función del año natural y, otras, sobre la base del año fiscal. EFE

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