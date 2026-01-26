Las aerolíneas rusas paralizan la gestión de billetes debido a problemas informáticos

(Actualiza con nuevos datos)

Moscú, 26 ene (EFE).- Las aerolíneas rusas paralizaron este lunes por un tiempo la venta de billetes debido a problemas en su infraestructura informática a través del sistema Leonardo, que capitaliza el 80 % de las ventas de billetes en el país.

«Debido a una interrupción global del sistema de reservas Leonardo, la facturación de pasajeros y equipaje, la emisión y reembolso de billetes, así como servicios adicionales se han restringido temporalmente en todos los canales de venta de la aerolínea», se lee en el comunicado de Aeroflot, principal aerolínea rusa, citada por TASS.

Aerolíneas, como Pobeda y Azur Air, entre otras, tampoco permiten la adquisición de billetes.

La empresa estatal Rostec señaló que actualmente está trabajando en la incidencia en el sistema, que está en manos de la empresa Sirena Travel, cuyo dueño era Ibraguím Suleimánov, empresario multimillonario relacionado con el exoligarca y opositor ruso Mijaíl Jodorkovski.

Suleimánov, quien sirvió una condena en 2004 por lavado de dinero y estafa, fue detenido a principios de octubre de 2025 en Moscú sospechoso de encargar un asesinato.

Más tarde, Rostec informó de la solución del fallo informático que atribuyó a un problema del proveedor del servicio, Sirena Travel.

Mientras, la compañía Aeroflot admitió que la interrupción temporal de las operaciones de Leonardo llevó a la cancelación de más de una veintena de vuelos.

En el Ministerio de Transporte de Rusia anunciaron una reunión de su gabinete de crisis para analizar el incidente y minimizar sus consecuencias.

Un jaqueo de Aeroflot, reivindicado por una organización proucraniana en julio de 2025, le supuso a la empresa estatal pérdidas que superaron los 250 millones de rublos (tres millones de dólares) en tan solo un día.

Sin embargo, a ello se le deben sumar costes de la restauración de la infraestructura informática, billetes no vendidos, posibles cancelaciones o reticencias de compra por la pérdida de confianza y las indemnizaciones, por lo que el monto puede alcanzar varios miles de millones de rublos.

Tras el jaqueo afirmaron haber permanecido en la red corporativa de la empresa durante cerca de un año, haber descargado todas las bases de datos del historial de vuelos, tomado el control de los ordenadores personales de los empleados y destruido un total de 7.000 servidores.

El sector aeronáutico ruso está en grave crisis desde el inicio de la guerra de Ucrania, por no poder construir aviones nuevos ni reparar los existentes debido a las sanciones internacionales.

Debido a ello se ve obligada a desguazar algunos aviones para reparar con sus partes otros.

En marzo de 2025, Serguéi Chémezov, el director de la corporación estatal para el desarrollo tecnológico, Rostec, declaró que Rusia tendrá que fabricar por lo menos 200 aviones antes de 2030 para suplir la retirada de los aviones propiedad de aerolíneas extranjeras que se marcharon del país debido a la guerra en Ucrania.

Según la BBC, Rusia fabricó solo siete aviones entre el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y finales de 2024, en comparación con las trece aeronaves fabricadas en 2021.EFE

