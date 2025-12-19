Las aerolíneas Volaris y VivaAerobus anuncian la creación de un grupo conjunto en México

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- Las aerolíneas mexicanas de bajo costo Volaris y VivaAerobus iniciaron la creación de un grupo aéreo conjunto, en un proceso que esperan cerrar tras los trámites regulatorios necesarios en los próximos 12 meses, según indicaron este viernes los directivos de ambas empresas.

«Comenzaremos con todos los trámites y aprobaciones necesarios ante nuestros reguladores, así como con las aprobaciones de los accionistas. Esperamos que se cierre en los próximos 12 meses», dijo Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de VivaAerobus.

Mientras que Enrique Beltranena, de Volaris, consideró que creen «fundamentalmente que la transacción ofrece importantes beneficios para los clientes, los empleados y las comunidades, y seguiremos reforzando esa idea».

Ambos explicaron que la fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas, y tendrán que «trabajar con México, con Colombia y con las notificaciones reglamentarias en Estados Unidos».

También señalaron que el anuncio «supone un paso audaz para acelerar el crecimiento del transporte aéreo en México y a nivel internacional», con el objetivo de aprovechar las economías de escala de una estructura de sociedad ‘holding’ para ampliar su servicio de bajo coste y alto valor, así como su conectividad.

«Vemos una oportunidad para que el sector de la aviación mexicano siga avanzando en la democratización del transporte aéreo y actúe como catalizador de la prosperidad», apuntaron.

Tanto Beltranena como Zuazua destacaron que Volaris y Viva «seguirán siendo aerolíneas y marcas independientes», al tiempo que se beneficiarán de una base financiera más sólida a nivel de grupo.

«Esta estructura apoya a los empleados, pasajeros, accionistas y comunidades locales, al tiempo que fortalece el ecosistema de la aviación en general», expresaron.

El jueves por la noche, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Viva Aerobus y Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas «bajo una estructura de sociedad controladora».

Coincidieron en que sus pasajeros eligen Viva y Volaris por sus vuelos directos punto a punto, un servicio al cliente confiable y precios bajos, «por lo que mantener nuestra estrategia de ultra bajo costo es esencial no sólo para sostener el crecimiento, sino también para profundizar la lealtad de nuestros pasajeros».

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo aéreo bilateral.

La medida se produjo tras meses de quejas de Washington, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en favor de compañías locales.

Las aerolíneas afectadas por la revocación incluyen a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, que no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de Estados Unidos hasta que ambos Gobiernos resuelvan las presuntas violaciones. EFE

