Las asignaturas pendientes de la única mina de larimar del mundo, en República Dominicana

4 minutos

Pau Mompó Alberola

Barahona (República Dominicana), 12 sep (EFE).- A unos 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se encuentra en la República Dominicana. Sus duras condiciones de trabajo han mejorado en los últimos años, pero todavía quedan asignaturas pendientes.

Sujetos de un arnés o cuerdas, los mineros bajan las decenas de metros que separan la superficie de las grutas desde donde se extrae el larimar, algunas de las cuales están situadas a hasta 50 metros de profundidad.

«Cuando llegué a la mina por primera vez en 2020 pensé que había que cerrarla, pero cuando vi salir tanta gente que trabajaba en ella pensé que había que sentarse a hablar con los mineros», indicó a EFE el director general de Minería dominicano, Rolando Muñoz.

La mina, ubicada en la provincia de Barahona, concretamente en el paraje Los Chupaderos, sección Los Checheses, tiene alrededor de 90 pozos, que son gestionados por inversores locales que se encargan de la extracción del mineral.

Empezó a explotarse en 1974 y ha sufrido transformaciones en los últimos años con el fin de mejorar la seguridad de los obreros y las duras condiciones en las que trabajan. Según el propio Ministerio de Energía y Minas, treinta trabajadores han muerto en el yacimiento desde que se inició la explotación.

Según Muñoz, el Ministerio de Minas puso en marcha entonces un programa de educación para reducir los riesgos laborales e instruyó a 35 brigadistas cuyo deber, entre otros, es medir los niveles de concentración de gas en cada pozo para impedir que se trabaje si no se cumple con parámetros seguros y con ello evitar los casos de muerte por asfixia.

«Ahora se está trabajando mejor»

«Iniciamos un programa de ‘desarrabalización’ de la zona. En la mina antes había niños, eso se prohibió, y se instaló una garita de seguridad en la entrada», señaló Muñoz.

También se empezaron a construir servicios sanitarios, estructura que permitiese el lavado de manos y se dispuso una unidad médica en caso de accidentes, pero a pesar de ello, Muñoz reconoció que todavía «queda mucho por hacer» aunque, según él, «se ha avanzado bastante».

Para Bernardo Félix, que lleva dieciocho años como obrero en esta mina, «ahora se está trabajando mejor, porque el trabajo se va modernizando y se tiene más seguridad».

Aún así, los túneles en su mayoría están reforzados con travesaños de madera lo que reduce la seguridad en caso de derrumbe, salvo en algunos tramos que están siendo cambiados por láminas de metal que son más resistentes.

Las galerías tampoco disponen de tren minero que pueda transportar las piedras que se extraen, los pesados barriles con los escombros se trasladan mediante carros empujados manualmente que siguen un raíl que permite moverlos hasta el punto en el que se pueden extraer por grúa.

La escuela de larimar

A pocos kilómetros de la mina se encuentra la Escuela Taller y Museo del Larimar, ubicada en el municipio de Bahoruco, en la que se han formado unos 1.500 estudiantes desde que se fundó en 2014.

La piedra en bruto se divide en pequeñas partes y se pule hasta lograr la forma y el tono deseado.

«Comenzamos a luchar por la escuela desde mucho antes de hacerse. A través de una asociación de artesanos alzamos la voz reclamando una escuela», señaló César Félix, el primer profesor que tuvo este centro.

La formación completa, que dura un año, permite una salida laboral a los estudiantes, mayormente jóvenes de la zona e hijos o parientes de trabajadores de la mina.

Según otro de los profesores de la escuela, Onésimo Betances, los jóvenes empiezan la formación con ideas de emprender y crear su propio taller.

Ahora mismo existen unos 70 talleres de larimar en el distrito municipal de Bahoruco, la mayoría de ellos fundados por antiguos estudiantes de la escuela.

En Santo Domingo existe un museo que muestra el valor geológico y cultural del larimar, un mineral muy apreciado por los turistas que visitan el país. EFE

pma/rsl/adl/rod

(foto) (vídeo)