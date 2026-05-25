Las autoridades británicas prevén hasta 35 grados en plena ola de calor en el Reino Unido

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Londres, 25 may (EFE).- Las autoridades meteorológicas británicas prevén temperaturas de hasta 35 grados centígrados en el Reino Unido este lunes festivo, en el marco de un episodio de calor inusual para el mes de mayo que arrancó el domingo, cuando se alcanzaron los 30,5 grados en el sureste de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) sitúa las temperaturas más altas en el centro y el sur de Inglaterra, especialmente en el área de Londres y su entorno, donde podrían alcanzarse los 35 grados en la jornada de hoy.

También se esperan valores muy elevados en amplias zonas del sur y el este del país, con máximas superiores a los 30 grados en buena parte del territorio.

El domingo fue el día más caluroso en lo que va de año en el Reino Unido, con 30,5 grados alcanzados en Frittenden, en el condado de Kent, en el sureste inglés.

Las previsiones apuntan a que el martes continuará el calor intenso, con un ascenso rápido de las temperaturas desde la mañana y máximas de hasta 35 grados en Londres, los alrededores de la capital y el condado de Cambridge. En zonas del este, sur y centro de Inglaterra volverán a superarse los 30 grados.

Según la Met Office, la ola de calor se prolongará durante el resto de la semana, con valores previstos de 31 grados el miércoles, 30 el jueves, 27 el viernes y 28 el sábado.

El subdirector de predicción del organismo, Steve Kocher, señaló que «es probable que se rompan los récords de temperatura de mayo y de la primavera en el Reino Unido, con valores que podrían superar el récord actual de 32,8 grados».

El récord absoluto de temperatura en mayo en el Reino Unido son esos 32,8 grados registrados en Camden Square, en Londres, en 1922 y repetidos posteriormente en las localidades de Horsham y Tunbridge Wells y el parque londinense de Regent’s Park en 1944. EFE

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