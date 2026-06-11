Las autoridades chinas convocan a cinco grandes empresas por publicidad engañosa

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Las autoridades chinas convocaron este jueves a responsables de cinco grandes plataformas para mantener conversaciones por publicidad engañosa, informó el regulador del mercado de Pekín.

Entre las empresas convocadas figuran los gigantes del comercio electrónico JD.com o Pinduoduo, que comparte empresa matriz con la popular Temu, y la red social RedNote, conocida como el Instagram chino.

Las reuniones con los representantes de las compañías, organizadas por la Administración Municipal de Regulación del Mercado de Pekín, se producen en un momento en que el gobierno nacional está tomando medidas enérgicas contra la competencia excesiva del «tipo involución».

Ese término se utiliza para describir la carrera por superar a la competencia que no lleva a ninguna parte y puede llegar a ser contraproducente.

Los esfuerzos oficiales por frenar esa tendencia ya han afectado a otras grandes empresas chinas de compras en línea, entrega de comida y vehículos eléctricos.

El organismo regulador de Pekín afirmó que, en el caso de estas últimas cinco compañías citadas, identificó problemas que incluían publicidad engañosa para eventos promocionales, normas irregulares y la falta de divulgación de información sobre los comerciantes, según un comunicado.

Propuso «requisitos de rectificación» destinados a prevenir y mitigar los riesgos durante el festival de compras en línea conocido como «6.18» de este mes, uno de los más grandes de China.

Algunas de las plataformas habían lanzado campañas de «10.000 millones (de yuanes, más de 1.400 millones de dólares) en subsidios» para ese evento, pero no detallaron los montos reales de esos beneficios ni la duración de la promoción, según el documento.

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