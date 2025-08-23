Las autoridades chinas emiten una alerta amarilla por el avance del tifón Kajiki

Pekín, 23 ago (EFE).- El Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China emitió este sábado una alerta amarilla debido al avance del tifón Kajiki, que amenaza con dejar fuertes vientos e intensas precipitaciones durante su paso por la región más meridional del país, informaron fuentes oficiales.

El organismo emitió el aviso a las 10:00 hora local (02:00 GMT) del sábado, tras confirmarse que la depresión tropical se había intensificado hasta convertirse en el decimotercer tifón de la temporada en el Pacífico.

Según el NMC, en ese momento Kajiki se encontraba en aguas del mar de China Meridional, a unos 670 kilómetros al este de la isla sureña de Hainan, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora (km/h) cerca de su centro.

La tormenta avanza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 25 km/h y se prevé que se acerque gradualmente a la costa sur de Hainan, ganando fuerza de manera «significativa», señaló el NMC.

La agencia meteorológica advirtió de que Kajiki alcanzará categoría de «tifón» o incluso de «tifón fuerte», con vientos sostenidos de entre 137 y 162 km/h, antes de tocar tierra o rozar la costa de la isla en la tarde o noche del domingo.

En este escenario, el NMC anticipa rachas de viento de nivel 13 o 14 en la escala china, así como lluvias intensas que podrían dejar precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros en la región.

Las autoridades provinciales de Hainan y de la también sureña Cantón ya han activado una respuesta de emergencia de nivel IV, la más baja en el sistema chino de cuatro grados.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Kajiki presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 75 km/h y continuará fortaleciéndose en las próximas horas hasta convertirse en un «tifón» el domingo por la noche, cuando está previsto que atraviese la costa sur de Hainan con vientos de 140 km/h.

Posteriormente, el temporal perderá intensidad y se dirigirá hacia la región septentrional de Vietnam como una tormenta «remanente baja», de acuerdo al observatorio.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

