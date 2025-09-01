The Swiss voice in the world since 1935

Las autoridades colombianas capturan al jefe de un grupo armado en el centro del país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 1 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron este lunes a alias Janpier, uno de los jefes de la organización Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el centro del país, informaron fuentes castrenses.

El detenido contaba con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro del grupo ilegal, «con injerencia directa en el municipio de Miraflores, Guaviare», añadió un comunicado del Ejército.

Entre sus antecedentes destacan acciones de inteligencia delictiva, actos terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, y la adquisición de material bélico para la fabricación de minas y rampas de lanzamiento con explosivos.

También se le atribuye la participación en el lanzamiento de cilindros bomba contra la Base Militar de Miraflores y la ejecución de acciones terroristas mediante uso de drones con explosivos, lo que afectó a la infraestructura de la fuerza pública del municipio.

Según indicó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 1,4 millones de personas han resultado afectadas entre enero y julio pasados en Colombia por situaciones relacionadas con el conflicto armado y con desastres naturales.

«Entre enero y julio de 2025, el número de personas afectadas por ataques contra la población civil en Colombia aumentó en un 25 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior», señaló el organismo en su Informe de Situación Humanitaria. EFE

cme/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR