Las autoridades colombianas capturan al jefe de un grupo armado en el centro del país

Bogotá, 1 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron este lunes a alias Janpier, uno de los jefes de la organización Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el centro del país, informaron fuentes castrenses.

El detenido contaba con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro del grupo ilegal, «con injerencia directa en el municipio de Miraflores, Guaviare», añadió un comunicado del Ejército.

Entre sus antecedentes destacan acciones de inteligencia delictiva, actos terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, y la adquisición de material bélico para la fabricación de minas y rampas de lanzamiento con explosivos.

También se le atribuye la participación en el lanzamiento de cilindros bomba contra la Base Militar de Miraflores y la ejecución de acciones terroristas mediante uso de drones con explosivos, lo que afectó a la infraestructura de la fuerza pública del municipio.

Según indicó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 1,4 millones de personas han resultado afectadas entre enero y julio pasados en Colombia por situaciones relacionadas con el conflicto armado y con desastres naturales.

«Entre enero y julio de 2025, el número de personas afectadas por ataques contra la población civil en Colombia aumentó en un 25 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior», señaló el organismo en su Informe de Situación Humanitaria. EFE

