Las autoridades de Argelia detienen a cinco personas con 45 kilos de cocaína

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Túnez, 26 jul (EFE).- Las autoridades de Argelia detuvieron en distintos puntos del país a cinco personas, a las que les incautaron 45 kilos de cocaína y casi 60.000 pastillas alucinógenas que transportaban en el momento de la captura, informó esté domingo el Ministerio de la Defensa Nacional.

El operativo antidroga, que se llevó a cabo en las localidades de Chéraga (norte), Adrar (centro) y Tinimoun (centro), estuvo a cargo de efectivos militares que, además, requisaron a los arrestados cuatro vehículos que utilizaban «regularmente para el tráfico de drogas», según la fuente.

El ministerio explicó que el resultado de la operación «confirma la coordinación entre las diversas unidades del Ejército Nacional para garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos, atendiendo a las instrucciones del presidente (Abdelmayid Tebún)».

Las drogas incautadas, así como los vehículos, fueron entregados a las autoridades encargadas de «continuar las investigaciones», mientras que los arrestados fueron puestos a disposición judicial, en el marco de la estrategia argelina para «la lucha del crimen organizado».

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de cerca de 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros), informó entonces el Ministerio de la Defensa Nacional.

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE

sb/mb