Las autoridades de Bermundas agradecen la visita de Carlos III al archipiélago

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San Juan, 1 may (EFE).- El rey Carlos III inició este viernes su primera visita oficial desde que asumió el trono a Bermudas, cuyas autoridades agradecieron que el monarca decidiera viajar a este archipiélago entre los distintos territorios británicos de ultramar.

Carlos III fue recibido por Andrew Murdoch, gobernador de Bermudas; David Burt, primer ministro; Ben Smith, líder de la oposición, y Larry Mussenden, presidente del Tribunal Supremo, entre otros.

Burt declaró que se sentía honrado de dar la bienvenida al rey al archipiélago en nombre del Gobierno y el pueblo de Bermudas, según publicó el principal medio local Royal Gazette.

«La última vez que vi al rey en Londres, hablamos sobre Bermudas y lo invité a visitarnos, así que fue un placer darle la bienvenida y agradecerle personalmente que aceptara nuestra invitación para visitar» las islas, subrayó.

El primer ministro señaló que, durante su visita, Carlos III se reunirá con los bermudeños para conocer «a su gente, su cultura, su trabajo y sus tradiciones».

Por su parte, Smith indicó que la visita del monarca «no es algo que ocurra a menudo en Bermudas» y envía, a su juicio, «un mensaje importante».

«Que haya venido a Bermudas, entre todos los territorios, es realmente emocionante», agregó.

Esta visita es el primer viaje oficial de Carlos III desde su coronación a un territorio británico de ultramar. Reino Unido posee catorce territorios de ultramar que gozan de amplio autogobierno, aunque su defensa y asuntos exteriores se gestionan desde Londres.

El monarca tiene previsto realizar un recorrido que comenzará en la ciudad de St. George, donde será recibido por el Regimiento Real de las Bermudas y visitará la iglesia de San Pedro.

A continuación, acudirá al Acuario, Museo y Zoológico de las Bermudas y la Isla Trunk para conocer mejor la fauna local y las iniciativas de conservación, en el marco de la celebración del centenario de las instalaciones.

El rey se dirigirá después al Ayuntamiento de Hamilton, donde se reunirá con dignatarios y artistas locales, y luego al Royal Naval Dockyard, donde visitará el Museo Nacional.

Según explicó antes de su llegada el gobernador de Bermudas, en el museo hay una exposición dedicada a la historia de las islas que permitirá al monarca «profundizar su comprensión de la trata transatlántica de esclavos».

Muchas antiguas colonias y territorios británicos de ultramar exigen al Reino Unido reparaciones por la trata transatlántica de esclavos, pero Londres por ahora evita dar disculpas formales y asumir compromisos. EFE

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