Las autoridades de EE.UU. quieren que SpaceX investigue la destrucción de Starship

Washington, 17 ene (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. ha solicitado a SpaceX que investigue las causas de la destrucción de la nave Starship tras su lanzamiento el jueves desde Texas y que obligó a alterar decenas de vuelos comerciales en el Caribe, según ha confirmado el organismo a EFE.

La FAA ha señalado este viernes a EFE que «está solicitando a SpaceX que realice una investigación de incidente por la pérdida del vehículo Starship durante las operaciones de lanzamiento del 16 de enero».

El organismo añade que no ha recibido informaciones de que nadie haya resultado herido por la caída de los restos de la nave, aunque sí que se vio obligado a solicitar a compañías aéreas que alterasen sus planes de vuelo.

American Airlines confirmó que tuvo que modificar al menos 10 vuelos y Delta Airlines otros cuatro, mientras que las webs de seguimiento de vuelos mostraron otras aerolíneas que tuvieron modificar sus planes.

Por ejemplo, la australiana Qantas retrasó varios vuelos entre Sudáfrica y Australia tras el aviso de FAA.

La destrucción del Starship, que provocó una espectacular lluvia de restos en llamas que fue visible en amplias zonas del Caribe, no impidió que SpaceX recuperase intacta la primera etapa del cohete.

La maniobra de recuperación supone el descenso controlado de la etapa llamada Super Heavy, con 33 motores Raptor, hacia la torre de lanzamiento.

Una vez SuperHeavy está a su alcance, la torre utiliza para capturarla unos brazos mecánicos denominados familiarmente ‘Mechazilla’, lo que permite su reutilización.

El éxito de esta maniobra, la segunda vez que SpaceX lo consigue, permitió considerar el séptimo vuelo del Starship como un triunfo parcial.

De igual manera, el lanzamiento el miércoles del cohete pesado New Glenn de Blue Origin puede ser catalogado como un éxito parcial porque aunque en este caso la segunda etapa alcanzó órbita, la primera, que tenía que aterrizar en una barcaza en el Atlántico, se perdió.

Pero los éxitos parciales de SpaceX y Blue Origin han acercado a los dos milmillonarios que están detrás de las compañías, Elon Musk y Jeff Bezos respectivamente, y que desde hace años mantienen una intensa rivalidad.

Musk, que tras la explosión del Starship colgó en las redes sociales un vídeo de la lluvia de restos de la nave con el mensaje «el éxito es incierto pero el entretenimiento está garantizado», también felicitó a Bezos por la puesta en órbita del New Glenn.

«¡Enhorabuena por alcanzar la órbita en el primer intento! @JeffBezos», escribió.

El controvertido empresario no se detuvo ahí y posteriormente compartió dos clips de la película «Step Brothers», protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly y que narra la relación de amor/odio entre dos hermanastros, para ilustrar el bromance que al parecer ha surgido entre ellos. EFE

