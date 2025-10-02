Las autoridades de Filipinas dan por concluida la búsqueda de desaparecidos tras el sismo

Bogo (Filipinas), 2 oct (EFE).- Las autoridades de Filipinas dieron este jueves por concluidas las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 6,9, que dejó al menos 72 muertos y casi 300 heridos en el centro del archipiélago, al considerar que ya no quedan desaparecidos.

«A día de hoy, no hay personas desaparecidas, ni siquiera según las autoridades locales. Se supone que todas están localizadas», afirmó el portavoz de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Junie Castillo, en una entrevista con la radio filipina DWAN.

El trabajo está lejos de haber finalizado, sin embargo, ya que Castillo aclaró que los equipos sobre el terreno todavía deben hacer frente a las tareas de socorro para distribuir alimentos y agua a las zonas afectadas y limpiar los escombros de los edificios dañados.

El portavoz de la Policía del archipiélago, Randulf Tuano, dijo por su parte en una rueda de prensa que los miles de efectivos desplegados se están centrando ahora en «operaciones de socorro y rehabilitación».

En Bogo, la ciudad más afectada por el sismo del martes por la noche en número de fallecidos y situada a solo veinte kilómetros del epicentro, las autoridades sanitarias locales afirmaron hoy mientras estar preparándose en caso de recibir cadáveres hallados bajo los escombros.

«Nos preparamos para recibir cadáveres», dijo a EFE la directora del hospital de Bogo (isla de Cebu), Zoraida Yurango, cuando supervisaba a los pacientes instalados fuera del centro.

Al menos 72 personas han muerto, 30 de ellas en Bogo, y casi 300 han resultado heridas, según las cifras oficiales del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) de Filipinas, que señala que el sismo afectó a casi 171.000 personas.

Algunas zonas del norte de la isla de Cebú continuaban este jueves sin electricidad ni agua corriente, comprobó EFE, mientras miles de personas continúan durmiendo a la intemperie al haber resultado dañadas sus casas y continuar las réplicas del terremoto.

Al menos 20.000 personas continúan desplazadas en el centro de Filipinas, según dijo hoy el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) informó de que se han registrado 2.613 réplicas, en su mayoría de baja intensidad.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica, donde cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos de intensidad moderada. EFE

