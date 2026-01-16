Las autoridades de Mali prohíben la venta de la revista francés Jeune Afrique

2 minutos

Bamako, 16 ene (EFE).- Las autoridades malienses anunciaron este viernes la prohibición de la circulación, distribución y venta de la revista francesa Jeune Afrique en todo el país acusándola de difundir informaciones «falsas y subversivas» sobre Mali y sus aliados del Sahel, Burkina Faso y Níger.

La decisión se hizo pública a través de un documento oficial firmado por el ministro de Administración Territorial y Descentralización de Malí, el general de división Abdoulaye Maiga.

Las autoridades malienses acusan la revista panafricana de difundir informaciones «falsas» relacionadas con la interrupción del suministro de hidrocarburos, así como de «apología del terrorismo».

Acusan también a Jeune Afrique de «falta de equilibrio de información» por las noticias relacionadas con las denuncias de abusos contra las autoridades de los países aliados miembros de la Confederación de la Alianza de los Estados del Sahel (AES, que incluye Mali, Burkina Faso y Níger, todos gobernados por juntas militares golpistas).

Denuncian además «la falta de objetividad periodística» en el tratamiento de informaciones sensibles sobre la región del Sahel, así como acusan la revista de «parcialidad» y de actos de «difamación e incitación al odio».

La misma fuente advirtió que los infractores estarán sujetos a las sanciones estipuladas por la normativa vigente.

Antes de esta decisión, la Alta Autoridad de Comunicación (HAC) de Mali, reguladora de los medios de comunicación, suspendió y retiró varias emisoras de radio y televisiones francesas, como France 24 y RFI (Radio France Internationale), que fueron suspendidas desde 2022, seguidas por otros medios como TV5 Monde, LCI y TF1.

Mali, que sufre graves problemas de inseguridad con bandas yihadistas actuando en su territorio, está gobernado por una junta militar que llegó al poder en 2020 y dio un nuevo golpe de Estado en 2021. EFE

id-fzb/ajs